Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Azerbaijan

Azerbaijani wrestler becomes European champion

Azerbaijan Materials 11 March 2026 22:59 (UTC +04:00)
Azerbaijani wrestler becomes European champion
Photo: AZERTAC

Follow Trend on

Ingilab Mammadov
Ingilab Mammadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, March 11. Azerbaijani wrestler Ali Tsokayev (92 kg) has become the winner of the U-23 European Wrestling Championship in Serbia, Trend reports.

Azerbaijani athlete defeated Turkish opponent Fatih Altunbaş in the final.

Earlier freestyle wrestlers Vasif Bagirov (57 kg), Jeyhun Allahverdiyev (61 kg) and Sabuhi Amiraslanov (79 kg) won silver medals, while Musa Agayev (65 kg), Ramik Geybatov (70 kg) and Zafar Aliyev (97 kg) claimed bronze medals.

The European Championship will conclude on March 15.

Latest

Latest

Read more