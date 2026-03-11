Azerbaijani wrestler becomes European champion

BAKU, Azerbaijan, March 11. Azerbaijani wrestler Ali Tsokayev (92 kg) has become the winner of the U-23 European Wrestling Championship in Serbia, Trend reports.
Azerbaijani athlete defeated Turkish opponent Fatih Altunbaş in the final.
Earlier freestyle wrestlers Vasif Bagirov (57 kg), Jeyhun Allahverdiyev (61 kg) and Sabuhi Amiraslanov (79 kg) won silver medals, while Musa Agayev (65 kg), Ramik Geybatov (70 kg) and Zafar Aliyev (97 kg) claimed bronze medals.
The European Championship will conclude on March 15.