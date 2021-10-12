Посол Пакистана в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хэйем.

Выразив удовлетворение встречей с послом в БВШН, Э. Гасымов рассказал гостю об успехах вуза. Ректор отметил, что количество пакистанских студентов, поступающих в Бакинскую высшую школу нефти, растет с каждым годом. Два пакистанских студента уже обучаются в вузе на стипендию БВШН. Э. Гасымов пригласил посла встретиться с преподавателями и студентами вуза.

Посол Пакистана в Азербайджане в свою очередь отметил, что он внимательно следит за деятельностью Бакинской высшей школы нефти, которая является высшим учебным заведением международного уровня. Посол поблагодарил ректора Эльмара Гасымова за приглашение встретиться с преподавателями и студентами университета и сказал, что реализует это предложение в скором времени.

На встрече широко обсуждались вопросы развития взаимного сотрудничества на высоком уровне и аккредитации дипломов Бакинской высшей школы нефти в Пакистане.