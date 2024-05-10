Было здорово ощутить соревновательную атмосферу - участник первенства Баку по мужской спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Каждое соревнование – это большой опыт. Было здорово почувствовать соревновательную атмосферу, представить свою программу судьям и публике.

Об этом сказал в пятницу Trend юный азербайджанский спортсмен Умид Гаджиев, участвующий в первенстве Баку по мужской спортивной гимнастике.

"До этого я принимал участие в нескольких соревнованиях. Первенство Баку по мужской спортивной гимнастике для меня прошло замечательно, было интересно соревноваться, так как соперники были сильные и достойно выступали. Своим выступлением я доволен, постараюсь к следующим соревнованиям улучшить результаты", - подчеркнул воспитанник клуба "Оджаг Спорт" (секция в Сумгайыте).

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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