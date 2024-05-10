ПСЖ готов заплатить за шведского форварда 100 млн евро

БАКУ /Trend/ - Чемпион Франции ПСЖ планирует в новом сезоне усилить линию нападения.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, парижский клуб интересуется шведским футболистом Виктором Дьекерешем.

Форвард, выступающий за «Спортинг», должен заменить Килиана Мбаппе, который перейдет в «Реал». Португальская пресса сообщает, что ПСЖ готов заплатить за нападающего сборной Швеции 100 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 он забил 41 гол и сделал 15 результативных передач в 47 играх.

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