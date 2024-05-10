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ПСЖ готов заплатить за шведского форварда 100 млн евро

Общество Материалы 10 мая 2024 19:28 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Чемпион Франции ПСЖ планирует в новом сезоне усилить линию нападения.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, парижский клуб интересуется шведским футболистом Виктором Дьекерешем.

Форвард, выступающий за «Спортинг», должен заменить Килиана Мбаппе, который перейдет в «Реал». Португальская пресса сообщает, что ПСЖ готов заплатить за нападающего сборной Швеции 100 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 он забил 41 гол и сделал 15 результативных передач в 47 играх.

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