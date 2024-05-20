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МЧС Азербайджана готов направить группу из 40 спасателей в связи с крушением вертолета в Иране

Общество Материалы 20 мая 2024 01:32 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджанской Республики сообщил, что готов оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолета, на борту которого находилась делегация во главе с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, до сведения соответствующего государственного органа дружественной страны доведено, что поисково-спасательный отряд в составе 40 профессиональных спасателей, оснащенных необходимыми техническими средствами, готов в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции с двумя вертолетами.

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