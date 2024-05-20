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В вертолете, потерпевшем крушение в Иране, находилось 9 человек

Иран Материалы 20 мая 2024 08:56 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В результате крушения вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрахима Раиси из Худаферина в Тебриз, погибли 9 человек, сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, вместе с президентом Ирана, на борту вертолета находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе и имам мечети в Тебризе Мухаммадом Али Али Хашимом, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, сотрудники службы безопасности президента Ирана Мехди Мусави, сотрудник Корпуса стражей исламской революции Ирана (SEPAH), два пилота и неизвестный по имени Кручев.

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