Армяне очень часто в переговорных процессах шли на заведомо неисполнимые действия - Огтай Мир-Kасым в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Trend.

Гостем передачи стал кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Мир-Kасым.

Он отметил, что армяне очень часто в переговорных процессах шли на заведомо неисполнимые действия.

"Азербайджан готовится к этапу построения взаимоотношений с Арменией. Но, тем не менее, хотел бы сказать искренне то, что я думаю. Ментальность армянского народа не имеет ничего общего с нашей ментальностью.

Их комплексы привели к тому, что они разрушают самих себя. Это трагедия. Мне даже иногда становится жалко следующие поколения этого народа. Детям с детства шепчут на ухо, что турки и азербайджанцы их враги, тем самым впрыскивая яд в их сердца и умы. Армяне очень часто в переговорных процессах шли на заведомо неисполнимые действия, лишь бы показать свое так называемое "величие"", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: