Обязанности министра иностранных дел Ирана будет исполнять замглавы МИД сраны

БАКУ /Trend/ - Обязанности министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдоллахияна будет исполнять его заместитель Али Багери Кани.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь правительства Ирана Али Бахадори Джахроми.

По его словам, решение об этом было принято сегодня (20 мая) на заседании Кабинета министров Ирана. В соответствии с решением Али Багери Кани был назначен ответственным лицом Комитета по внешним связям правительства.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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