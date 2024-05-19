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Президент Ильхам Алиев: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 19 мая 2024 14:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Отметив, что это – обнадеживающее событие, глава государства подчеркнул: «Потому что это дает надежду на то, что наконец, после долгого перерыва, между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение. Мы приветствуем поддержку Ирана в этом вопросе».

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