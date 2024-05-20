В Баку стартует II международный фестиваль студенческих спектаклей "Türk dünyası" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 20-22 мая стартует II международный фестиваль студенческих спектаклей "Türk dünyası" (Тюркский мир), сообщает в понедельник Trend Life.

Перед открытием фестиваля в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, руководители университетов тюркоязычных стран.

Было отмечено, что фестиваль пройдет при совместной организации Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), министерства науки и образования Азербайджана, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, при поддержке министерства культуры Азербайджана. В фестивале примут участие ректоры и делегации творческих вузов из тюркоязычных стран, среди которых Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, а также студенты, изучающие актерское мастерство.

По словам Джейран Махмудовой, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств тесно сотрудничает с университетами тюркоязычных стран. "Наше сотрудничество даёт студентам возможность узнать друг друга. Все они в будущем деятели культуры и искусства. Это откроет для них большие возможности в будущем", - сказала Махмудова.