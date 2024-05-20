БАКУ /Trend/ - Назначен прокурор города Ханкенди.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, соответствующим приказом Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева на должность прокурора города Ханкенди назначен Рашадат Оруджев.

Рашадат Оруджев был принят на службу в органы прокуратуры на конкурсной основе в 2012 году. Ранее работал следователем и старшим следователем прокуратуры города Мингячевир, старшим следователем прокуратуры Товузского района, старшим прокурором следственного управления прокуратуры города Баку. С 2019 года работал заместителем прокурора Ясамальского района.

Отметим, что Рашадат Оруджев, родившийся в Губадлинском районе, в 8-летнем возрасте, в результате армянской оккупации земель Азербайджана, вместе с семьей стал вынужденным переселенцем.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана от 4 мая 2024 года была создана прокуратура города Ханкенди.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!