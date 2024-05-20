Вертолет президента Ирана разбился из-за технической неисправности
БАКУ /Trend/ - Вертолет, перевозивший Президента Ирана и сопровождавших его лиц из Худаферина в Тебриз в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, потерпел крушение в результате технической неисправности.
Как передает Trend, об этом сообщило государственное информагентство Ирана IRNA.
Агентство не раскрыло других деталей касательно данной информации.
Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз.
Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.
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