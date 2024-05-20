МИД Ирана распространил заявление в связи со смертью президента и главы МИД страны

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахмян неустанно трудились над улучшением позиций Ирана на международном уровне.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в заявлении министерства иностранных дел Ирана в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Согласно заявлению, президент и министр иностранных дел Ирана старались внести свой вклад в поддержку восстановления справедливости на региональном и мировом уровнях, в укрепление связей дружбы и солидарности между странами и народами региона, в формирование конструктивных отношений на международном уровне.

В заявлении говорится, что гибель высокопоставленных официальных лиц Ирана, несомненно, не создаст пробелов в обеспечении национальных интересов страны, конструктивной позиции Ирана на региональном и международном уровнях, а также его роли.

В заявлении отмечается, что МИД Ирана выражает искреннюю благодарность главам государств, политическим деятелям и руководителям международных кругов, которые разделяют боль иранского государства и народа, демонстрируя солидарность.

"МИД Ирана выражает соболезнования семье президента Ирана, семье министра иностранных дел и семьям других сопровождающих лиц, погибших в результате крушения вертолета", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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