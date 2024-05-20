Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане может быть установлена новая ответственность в отношении ряда лиц

Общество Материалы 20 мая 2024 15:40 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается установить ответственность религиозных деятелей за создание условий для вступления несовершеннолетних в религиозный брак.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

Наряду с этим предлагается установить меры наказания для медицинских работников (или других лиц), осуществляющих без уведомления скорой медицинской помощи роды на дому на регулярной основе.

Также рекомендуется совершенствование механизма реализации карательных мер и усиление контроля за их применением.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости