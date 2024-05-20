ЕС выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана в результате крушения вертолета

БАКУ /Trend/ - ЕС выражает соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС выражает свои соболезнования в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц Ирана в крушении вертолета в воскресенье.

ЕС выражает свои соболезнования семьям всех жертв и пострадавшим гражданам Ирана", - говорится в заявлении.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!