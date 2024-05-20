Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с первым вице-президентом Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространил Кремль.

"Президент России выразил самые глубокие соболезнования Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны. Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Ибрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.

Мохаммад Мохбер высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжелое для страны время. С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран", - говорится в информации Кремля.

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