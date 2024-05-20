МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

БАКУ /Trend/ - Азербайджан глубоко опечален ужасной новостью о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна, генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рехмати, имама Тебриза Мохаммеда Али Али Хашеми и других сопровождавших их лиц в результате крушения вертолета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации с соболезнованиями, выраженных Ирану, на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших в результате трагической аварии. В этот горький день Азербайджан солидарен с братской и дружественной Исламской Республикой Иран", - подчеркивается в публикации.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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