Творчество и обмен опытом: пленэр для азербайджанских художников под открытым небом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В поселке Мардакян прошел пленэр для художников под открытым небом, организованный НПО Arts Council Azerbaijan, сообщили Trend Life организаторы.

"Это интерактивное творческое мероприятие, направленное на поддержку талантливой молодежи, стало площадкой для свободного обмена опытом и самосовершенствования", - подчеркнул руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

С раннего утра участники пленэра, среди которых были как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения, работали на открытом воздухе.

Целью мероприятия было не столько воспроизведение естественного освещения и воздушной среды, сколько создание произведений искусства вне помещения, на свежем воздухе.

В пленэре приняли участие художники - Ройа Гасан, Гюндюз Хунлар, Эльшан Ибрагимов, Ляман Нагиева, Мяляк Аббасзаде, Ляман Гаджиева, Гусейн Кянгярли, Руслан Рустамов, Тарана Алиева, Сурая Мамедли, Нигяр Алиева, Марьям Киблаева, Афаг Акбар, Наиля Магеррамова.

Отметим, что пленэр, как форма самосовершенствования мастеров, осуществляется в целях поддержки молодежи и творческой интеллигенции.

Руководитель проекта - Дадаш Мамедов.

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