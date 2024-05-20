Праздник искусства и дружбы: состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend Life.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры, искусства, науки, творческой интеллигенции, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, зарубежные гости.

Вначале вниманию гостей мероприятия была представлена выставка "Произведения таджикских художников, образцы народных ремесел и национальные костюмы". В экспозицию вошли национальные костюмы, картины таджикских художников, изделия декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения, музыкальные инструменты и т.д.

Выставка вызвала большой интерес публики, заворожив яркими красками, национальными узорами, богатой культурой и уникальными традициями народа Таджикистана.

Выступая на торжественном открытии, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подчеркнул, что проведение Дней культуры Таджикистана в Азербайджане является важным и значимым событием для всех ценителей культуры. "На протяжении веков между Азербайджаном и Таджикистаном существовали прочные связи, основанные на исторических, культурных, нравственных узах. Эти узы продолжают служить основой для развития и укрепления двусторонних отношений, создавая уникальные перспективы для разнообразных культурных обменов и совместных инициатив", - сказал он.

Министр культуры Азербайджана отметил, что особую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют дружба и взаимоуважение между главами наших государств - Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. "Азербайджан и Таджикистан активно сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На уровне двусторонних отношений организуются мероприятия, посвященные выдающимся представителям культуры, а также осуществляются книжные обмены, переводы литературных произведений. В Таджикистане с большим уважением относятся к творческому наследию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви", - подчеркнул Адиль Керимли. Он выразил уверенность, что мероприятия в рамках Дней культуры будут способствовать укреплению взаимоотношений и дружеских связей между двумя народами.

Министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён отметила, что таджикско-азербайджанское сотрудничество традиционно строилось в русле взаимовыгодного и равноправного партнерства. "Таджикистан и Азербайджан в последние годы осуществляли интенсивные обмены в сфере кульутры. Культурные связи между нашими народами имеют глубокие корни в нашей общей многовековой истории. В Таджикистане хорошо знают, любят и ценят самобытную национальную культуру азербайджанского народа. За многие столетия азербайджанский народ создал богатую, разнообразную традиционную культуру и достиг огромных творческих успехов. Проведение Дней культуры - это большой праздник, умножающий культурное достояние наших народов. Безусловно, Дни культуры содействуют интеграционным процессам между нашими странами", - сказала она.

Затем была представлена концертная программа с участием мастеров искусств Таджикистана. Уникальные мотивы, разнообразная, яркая музыкальная палитра вызвала восторг всех гостей мероприятия. Публика встречала каждый номер программы бурными аплодисментами.

Отметим, что Дни культуры Таджикистана проходят с 19 по 23 мая в Баку и Гяндже.