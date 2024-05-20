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Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)

Культура Материалы 20 мая 2024 14:26 (UTC +04:00)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся пленум, посвященный творчеству молодых азербайджанских композиторов, сообщает Trend Life. Мероприятие приурочено к 90-летию Союза композиторов Азербайджана.

На мероприятии присутствовали председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана Фирангиз Ализаде, известные деятели культуры и искусства Азербайджана, многочисленные поклонники классической музыки.

Доктор философии по искусствоведению, музыковед Жаля Гуламова рассказала зрителям об истории и многогранной деятельности Союза композиторов.

Далее слово было передано музыке, в программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

На вечере прозвучали произведения молодых композиторов Турала Мамедли, Вугара Мамедзаде, Эльвина Гулиева, Илахи Гисмет-Абдуллы, Эльдара Бабаева и Фарида Фатуллаева.

Сочинения молодых азербайджанских композиторов вызвали у публики большой интерес и были встречены бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

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Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
Меломанов познакомили с творчеством молодых азербайджанских композиторов (ФОТО)
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