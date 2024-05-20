В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Федерация конного спорта Азербайджана объявила о проведении грандиозного мероприятия, посвященного одному из традиционных национальных видов спорта - игре човган.

Как сообщает в понедельник Trend, 21 мая в 14:00 в Центре конного спорта "Бина" состоится торжественная церемония открытия Профессиональной лиги по човгану и пройдут первые 2 игры 1-го раунда. Остальные 3 игры 1-го тура Лиги пройдут 22 мая, начало - в 14:00.

20 мая прошли пресс-конференция и жеребьевка. В жеребьевке приняли участие 10 команд ("Агстафа Дилбаз", "Элит", "Эмбавуд", "Кохлен", "Карабах", "Омар", "Полад", "Серхедчи", "Ширван" и "Зафар").

На церемонии открытия будут показаны грандиозное шоу, представленное в этом году в Великобритании с участием карабахских скакунов, а также две интересные игры между командами.

Човкан является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия азербайджанского народа. В XII веке великий поэт и философ Низами Гянджеви в своей знаменитой поэме "Хосров и Ширин" описал игру в човган. С того времени човган получил широкое распространение на азиатском, европейском и американском континентах и стал основой современных конных игр.

В декабре 2013 года човган был признан ЮНЕСКО образцом нематериального культурного наследия, которое нуждается в срочной защите. 2 февраля 2024 года в Азербайджане была учреждена Международная федерация по човгану.

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