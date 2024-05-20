У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы.

Как сообщает Trend, руководители ряда НПО возложили цветы у здания посольства Ирана в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их лиц.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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