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У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)

Общество Материалы 20 мая 2024 20:56 (UTC +04:00)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
Фото: Посольство Ирана в Азербайджане

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Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ /Trend/ - У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы.

Как сообщает Trend, руководители ряда НПО возложили цветы у здания посольства Ирана в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их лиц.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
У здания посольства Ирана в Баку возложены цветы (ФОТО)
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