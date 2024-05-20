Azerconnect Group приняла участие в Бизнес форуме проводимом в рамках COP29 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Эмиль Масимов, Генеральный директор Azerconnect Group, выступил на панельной дискуссии, посвященной устойчивым инновациям на Бизнес-форуме, организованном в рамках COP29. Говоря о построении устойчивого будущего через применение новых технологий в условиях изменяющегося климата, Г-н Масимов поделился успешным опытом и результатами, достигнутыми группой компаний Azerconnect в областях энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии, переработки вредных отходов и применения зеленой бизнес-модели.

Таким образом, Azerconnect Group достигает экономии около 60% энергопотребления за счет оптимизации сети мобильной связи, что в свою очередь, составляет высокий показатель в 53 тысячи мегаватт в год. Кроме того, в качестве пилотного проекта солнечная базовая станция группы компаний Azerconnect также доказала свою устойчивость. Также, в целях стимулирования повторного использования электронных устройств было установлено сотрудничество с турецкой компанией EasyCep.

Azerconnect Group стремится расширить использование возобновляемых источников энергии, инвестировать в инновации в области зеленых технологий и активизировать усилия по переработке с целью уменьшения объема электронных отходов в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития и перспективной стратегией развития группы компаний.

Azerconnect Group это динамично развивающаяся группа компаний, предоставляющая различные услуги в соответствии с международными стандартами в области ИКТ и высоких технологий и являющаяся частью NEQSOL Holding.