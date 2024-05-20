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Президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 20 мая 2024 20:41 (UTC +04:00)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 20 мая Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора обсуждались турецко-азербайджанские отношения, региональные и глобальные процессы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в позитивном направлении и отметил, что Турция внимательно отслеживает данный процесс.

Президент Турции подчеркнул, что справедливый и прочный мир, который будет обеспечен в регионе, создаст новую атмосферу как для Азербайджана, так и Армении, а также для стран региона.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

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