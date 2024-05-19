"Манчестер Сити" в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии

БАКУ /Trend/ - Английский "Манчестер Сити" стал чемпионом Премьер-лиги сезона 2023-2024.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что в последнем туре команда обыграла дома "Вест Хэм" со счетом 3:1 и набрав 91 очко после 38 игр, стала чемпионом, обогнав второй "Арсенал" на 2 балла.

"Горожане" открыли счет уже на второй минуте матча усилиями Фила Фодена. Через 16 минут Фоден сделал дубль. Гости попытались сохранить хоть какое-то подобие интриги - Мохаммед Кудус отыграл один мяч на 42-й минуте. Но во втором тайме Родри отличился на 59-й минуте и поставил точку в игре.

«Манчестер Сити» завоевал чемпионский титул в четвёртый раз подряд.

«Арсенал», отстававший от «Манчестер Сити» на 2 очка, победил «Эвертон», этого оказалось недостаточно для того, чтобы занять 1-е место. «Горожане» набрали 91 очко, «канониры» - 89.

Отметим, что «Манчестер Сити» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Англии.