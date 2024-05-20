Названа сумма льготных кредитов, выданных женщинам-предпринимателям в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года Фондом развития предпринимательства было предоставлено 193,8 миллиона манатов на финансирование 3726 инвестиционных проектов, в том числе 16,4 миллиона манатов льготных кредитов по 290 проектам женщин-предпринимателей.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Государственного комитета Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей за 2023 год.

Таким образом, кредиты, выданные женщинам-предпринимателям на инвестиционные проекты, составили 7,8% от общего количества проектов и 8,5% от общей суммы выданных кредитов.

В течение 2022 года Фондом развития предпринимательства было предоставлено в общей сложности 145,9 млн манатов на финансирование 2726 инвестиционных проектов, в том числе 13,9 млн манатов льготных кредитов по 218 проектам женщин-предпринимателей. Таким образом, кредиты, выданные на инвестиционные проекты женщин-предпринимателей, составили 7,9% от общего количества проектов и 9,5% от общей суммы выданных кредитов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!