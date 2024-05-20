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В Азербайджане предлагается отменить исключение, связанное с вступлением в брак до 18 лет

Общество Материалы 20 мая 2024 15:33 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается отмена применяемого исключения в отношении вступления в брак в возрасте до 18 лет.

Как сообщает в понедельник Trend, это отмечено в отчете Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

Кроме того, предлагается ввести существующие карательные меры для предотвращения ранних браков; усилить социальные меры по поддержке образования девочек, особенно в социально неблагополучных семьях; расширить меры по повышению осведомленности о случаях ранних браков и осложнениях, вызванных ими.

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