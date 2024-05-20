Туркменистан готов оказать помощь Ирану в связи с крушением вертолета

БАКУ /Trend/ - Туркменистан готов оказать помощь в связи с жесткой посадкой вертолета в Иране.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана, передает Trend.

"Туркменистан готов оказать необходимую помощь Ирану в связи с «жёсткой посадкой» вертолёта в провинции Восточный Азербайджан", - говорится в сообщении.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.