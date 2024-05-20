В Зангилане проложат велосипедные и пешеходные дорожки (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Представители СМИ побывали в городе Зангилан.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Фарид Юсубов проинформировал представителей СМИ, что общая протяженность дорог в Зангилане составит 31 километр, будут созданы велосипедные и пешеходные полосы.

"На первом этапе проекта будут построены дороги общей протяженностью 17,14 километра. Ширина этих дорог с двумя и четырьмя полосами движения составит 18-34 метра. Вдоль дорог будут проложены велосипедные и пешеходные дорожки, созданы зеленые насаждения", - сказал он.

Отметим, что 18 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент внутренней дорожно-коммуникационной сети города Зангилан.

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