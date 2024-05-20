Для идентификации тел президента Ирана и сопровождавших его лиц не требуется ДНК-тестирование - глава Организации по управлению чрезвычайными ситуациями

БАКУ /Trend/ - Для идентификации тел президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета в районе Варзаган провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, не требуется ДНК-тестирование.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил глава Организации по управлению чрезвычайными ситуациями Ирана Мохаммад Хасан Нами.

По его словам, несмотря на возгорание после крушения вертолета, тела погибших удалось опознать.

Нами подчеркнул, что тело пятничного имама Тебриза Мухаммеда Али Али Хашима обгорело меньше, чем тела других погибших. Он также упомянул, что пятничный имам Тебриза около часа после инцидента оставался в живых и даже смог связаться по телефону с руководителем Аппарата президента Ирана Гуламхусейном Эсмаили.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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