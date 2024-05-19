Турция направила спасателей на поиски потерпевшего крушение вертолета в Иране

БАКУ /Trend/ - По запросу официального Тегерана правительство Турции направило спасательные бригады с вертолетами ночного видения в район крушения вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту.

Как передает Trend, об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, запрос о поддержке от иранской стороны поступил в AFAD по каналам МИД Турции.

В район происшествия из провинций Ван и Эрзурум Турции были отправлены 32 спасателя и 6 транспортных средств. Кроме того, в общей сложности были подготовлены 45 спасателей из провинций Анкара, Диярбакыр и Конья.

Отметим, что сегодня летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.