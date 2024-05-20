Ускорилась адаптация продукции Азербайджана к международным стандартам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ускорилась работа по адаптации местной продукции к международным стандартам, и это повысило его экспортный потенциал.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Национальном метрологическом форуме в Баку.

По его мнению, развитие экономики и ее отраслей требует качественного метрологического обслуживания.

"Удовлетворение метрологических потребностей субъектов хозяйствования и предприятий на фоне развития экономики в настоящее время является основной задачей области метрологии", - подчеркнул Баширли.

По его словам, текущей задачей метрологии является удовлетворение потребностей субъектов предпринимательства в метрологическом обслуживании с применением научно-обоснованных методов и оборудования, что позволит получать точную информацию о технологических процессах на всех этапах производства продукции, улучшать качественные показатели выпускаемой продукции.

Баширли считает, что такой подход повысит конкурентоспособность продукции страны.

"Роль метрологии важна в обеспечении внутреннего и внешнего рынка качественной продукцией, повышении рентабельности и конкурентоспособности, устранении технических барьеров в торговле и развитии экономики", - добавил замминистра.

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