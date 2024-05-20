Нетаньяху и помощник президента США обсудили ситуацию в Газе

БАКУ /Trend/ - 19 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Trend.

Согласно информации, основной темой их разговора стала ситуация в секторе Газа, в том числе продолжающиеся операции израильской армии в районе Рафаха, расположенного к югу от анклава.

"Стороны обсудили продолжение войны в секторе Газа, уделив особое внимание вопросу благосостояния, гуманитарной помощи жителям сектора, переговорам по освобождению заложников и происходящему на севере", - говорится в сообщении.

На встрече также присутствовали министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, глава Еврейского совета национальной безопасности Цахи Ханегби и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.