Группа ВТБ поддержала спектакль московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку 18 и 19 мая при поддержке группы ВТБ прошли гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Российские артисты впервые на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра показали спектакль «Волки и овцы».

ВТБ (Азербайджан) неоднократно поддерживал культурные мероприятия в республике и намерен в дальнейшем способствовать укреплению международных культурных связей между Москвой и Баку. Азербайджанские зрители получили уникальную возможность увидеть одну из знаковых постановок театра – спектакль «Волки и овцы» по одноименной пьесе Александра Островского, который был поставлен на сцене Петром Наумовичем Фоменко в 1992 году и вот уже более тридцати лет является визитной карточкой театра.

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