В Таджикистане существует значительный потенциал для развития промышленности - министр

БАКУ /Trend/ - В Таджикистане существует значительный потенциал для развития промышленности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир в ходе бизнес-форума "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.

"В Таджикистане существует значительный потенциал для развития промышленности. В настоящее время в стране насчитывается около 800 типов месторождений полезных ископаемых, из которых разрабатывается около 100", - сказал он.

Министр подчеркнул, что период 2022-2026 годов объявлен "Годами развития промышленности".

По его словам, показатели в этой сфере будут расти. Шерали Кабир также упомянул, что в промышленной сфере есть возможности для сотрудничества с Азербайджаном.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2023 году составил 6,127 миллиона долларов США, что на 2,98 процента больше по сравнению с 2022 годом (5,949 миллиона долларов).

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