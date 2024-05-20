В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью президента Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный общенациональный траур в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси в авиакатастрофе, передает Trend.

В своем обращении к нации после заседания кабинета министров, которое он возглавлял, Эрдоган заявил: "Мы приняли решение объявить в нашей стране однодневный траур, чтобы разделить глубокую печаль с иранским народом".

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.