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В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью президента Ирана

Турция Материалы 20 мая 2024 21:46 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный общенациональный траур в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси в авиакатастрофе, передает Trend.

В своем обращении к нации после заседания кабинета министров, которое он возглавлял, Эрдоган заявил: "Мы приняли решение объявить в нашей стране однодневный траур, чтобы разделить глубокую печаль с иранским народом".

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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