Представители СМИ ознакомились с отелем Ağalı в Зангилане (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Представители СМИ побывали в недавно открывшемся отеле Ağalı в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, отель Ağalı расположен в 20 километрах от центра Зангилана, на берегу искусственного озера, образованного с использованием вод реки Хакари.

На первом этаже трехэтажного здания отеля расположены фойе и комфортабельная зона ожидания. В правой и левой частях фойе будут функционировать рестораны. В правом крыле первого этажа находятся конференц-зал на 60 человек, а также зал заседаний на 20 человек для проведения деловых встреч. В левом крыле расположены конференц-зал для встречи гостей и ресторан на 76 человек.

Второй и третий этажи отеля состоят из однотипных номеров. На каждом этаже имеется по 39 номеров. Также на каждом этаже отеля есть номера для гостей с ограниченными физическими возможностями.

В отеле Ağalı также имеется фитнес-центр.

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