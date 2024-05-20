Вопрос о медотходах – вновь в центре внимания: Совладелец компании BT Texno Servis Кямран Багиров о важности безопасного управления медицинскими отходами (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня тема экологии у нас в стране, как и во всем мире, актуальна как никогда. И вопрос утилизации медотходов занимает одно из первых мест. По результатам проведенных государственных тендеров объем опасных медицинских отходов в республике составляет в среднем 115 000 кубических метров. Среди них - материалы, контактировавшие с инфекционными больными, ртутьсодержащие вещества, просроченные лекарства и т.д. Где могут оказаться такие опасные отходы после того, как их вывезли с территории больницы?

О том, как решить эту проблему, сделать процесс транспортировки и уничтожения медицинских отходов прозрачным и безопасным, какие законодательные шаги предпринимаются в этом направлении, в своем интервью рассказывает совладелец компании по транспортировке и утилизации медицинских отходов BT Texno Servis Кямран Багиров.

- Сегодня охрана окружающей среды - один из приоритетов государственной политики. В этом контексте важную роль играют компании, занимающиеся утилизацией отходов. BT Texno Servis, молодая компания по транспортировке и утилизации медицинских отходов, вызвала большой интерес на 27-й Международной выставке "Медицинские инновации" в Baku Expo Center. Стало очевидно, что на рынке появился серьезный игрок - компания, позиционирующая себя как инновационная, слоган которой "Biri sağalarkən, başkası xəstələnməsin"("Исцеляя одних, не вредить другим"). Хотелось бы больше узнать о BT Texno Servis...

- Вы правы, наша компания действительно позиционируетсебя как инновационная. К примеру, мы используем систему QR-кодов для отслеживания медицинских отходов от сдачи до утилизации, что обеспечивает прозрачность и точность учета. Наши печи, соответствующие мировым стандартам, могут работать круглосуточно, превращая опасные отходы в безвредную сажу. Все процессы контролируют хорошо обученные специалисты. BT Texno Servis сертифицирована на соответствие всем экологическим и санитарным нормам и имеет лицензию Министерства экономики Азербайджана.

- Давайте гипотетически представим, что я директор частной клиники или научной лаборатории. Почему я должен сотрудничать именно с вашей компанией? Чем она отличается от других?

- Как руководитель медицинского учреждения, вы несете ответственность за безопасную транспортировку и утилизацию медицинских отходов. И сотрудничество с компанией, строго соблюдающей все нормы безопасности и установленные регламенты, крайне важно.

- Вы не поверите, я никогда не обращал внимания на то, куда врач бросает шприц, вату или бинт после укола или перевязки пациента, страдающего серьезнымзаболеванием... Насколько, по вашему мнению, в наших медучреждениях соблюдаются правила гигиены, правильно ли обращаются с отходами? Ваши специалисты занимаются просвещением?

- Изменения в лучшую сторону становятся заметны благодаря активной роли Министерства экологии и природных ресурсов. И Минэкологии, и Министерство здравоохранения уделяют особое внимание этому вопросу, принимая меры, способствующие изменению отношения медучреждений к данной проблеме.

Мы помним, сколько бед принесла пандемия коронавируса. Поэтому важно, чтобы внимание уделялось не только правильной сдаче отходов, но и их последующей утилизации, дабы избежать распространения болезней. Наша компания, безусловно, придает большое значение и обучению медицинского персонала, проводя специализированные тренинги. На этих тренингах мы рассказываем о классификации медицинских отходов, необходимых мерах безопасности и возможных последствиях безответственного отношения к медотходам.

Здесь хочу заострить ваше внимание на очень важном пункте - правильная утилизация медицинских отходов имеет ключевое значение по нескольким причинам. Во-первых, это обеспечивает безопасность медицинских работников, пациентов и общества в целом, предотвращая распространение различных заболеваний, в том числе и инфекционных. Во-вторых, это важно для охраны окружающей среды, так как неправильная утилизация может привести к загрязнению источников воды и почвы. Кроме того, соблюдение нормативных требований - весьма существенный аспект. Мы помогаем медицинским учреждениям придерживаться строгих правил и избежать возможных юридических и финансовых последствий.

- Теперь понятно, почему ваш слоган "Biri sağalarkən,başkası xəstələnməsin" ("Исцеляя одних, не вредить другим") звучит как призыв. Поделитесь, пожалуйста, подробностями процесса утилизации, который применяется в вашей компании.

- Перед сжиганием каждый пакет отходов должен быть зарегистрирован, отсортирован и продезинфицирован. После загрузки отходов в камеру сжигания они подвергаются воздействию высоких температур. В результате сгорания медицинские отходы в виде дыма попадают в следующую камеру. Остается лишь 5% золы от общего объема отходов. Во второй камере сгорания происходит полное обезвреживание продуктов сгорания (газов). Здесь они нагреваются до еще более высоких температур - от 1100 до 1500 градусов Цельсия. За счет этого риск попадания опасных выбросов в атмосферу сводится к нулю. Безопасный дым выходит через воздуховод в корпус водяного фильтра скруббера, а затем закручивается за счет аэродинамической силы. Очистка газов производится с помощью гидроксида натрия (NaOH).

Вода подается насосной станцией, проходит через трубопровод, форсунку и увлажняет газ. Частицы воды улавливают пыль и опускаются вниз. Грязная вода сливается в отстойник или поступает в очистное сооружение. Все процессы полностью автоматизированы и контролируются специалистами Министерства экологии и природных ресурсов. Оператор фиксирует температуру горения, данные об опасных выбросах, а также время работы печей, способных сжигать 600 кубометров отходов в сутки.

- В 2022 и 2023 годах со стороны Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию проводились тендеры по утилизации медицинских отходов. В этом году тендер объявлен Центром инноваций и поставок при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана. Такая инновационная компания, как BTTexno Servis, принимает участие в столь важном тендере?

- Да, мы участвуем во всех возможных тендерах, поскольку хотим быть полезными, и оцениваем свои шансы очень высоко, так как обладаем не имеющей аналога в Азербайджане технической базой. Мы предприняли все нужные меры для обеспечения идеальной работы, поскольку имеем дело с опасными отходами.

Говоря о тендере, стоит отметить очень важные новшества. Первое - это принятие закона о государственно-частном партнерстве, что открывает возможности для притока инвестиций из частного сектора, долгосрочного взаимодействия государства и частного сектора в целях решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Благодаря этой программе мы заключили меморандум с ООО "Центр управления отходами", созданным при Министерстве экологии и природных ресурсов, о сотрудничестве в области поддержки мероприятий, проводимых в направлении создания высококачественной экологической среды в стране. Второе - это усилия, предпринимаемые государством для проведения максимально прозрачного тендера.

Благодаря вышеперечисленным возможностям и собственной технической базе мы дали самую низкую цену, что позитивно скажется на государственном бюджете.

- То есть, вы хотите сказать, что выиграли этот тендер?

- Нет, я поясню. Мы дали лучшую цену, и это уже отображено в протоколе комиссии, а теперь ждем объявления победителя тендера. Заказчик пока не определил точной даты. Надеемся на лучшее, поскольку считаем нашу компанию самой достойной этого заказа.

- Большое спасибо за интересное интервью. Желаем вашей компании удачи в тендере и успехов в ее столь важной деятельности, вносящей вклад в защиту окружающей среды.