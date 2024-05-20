США будут поддерживать способность иранского народа выражать свои основные свободы на предстоящих президентских выборах - Госдеп

БАКУ /Trend/ - На предстоящих президентских выборах в Иране США будут поддерживать способность иранского народа выражать свои основные свободы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Один из моментов, которые мы сделали в своем коротком заявлении из двух предложений, заключался в том, что Иран будет выбирать нового президента, и по мере того, как они будут проходить через этот процесс, мы будем поддерживать способность иранского народа выражать свои основные свободы. Мы видим, как эти свободы нарушаются снова и снова, и это не просто свобода голосовать, это их свобода слова, это другие фундаментальные свободы. Мы будем оценивать это так же, как мы оценивали прошлые случаи репрессий со стороны режима или союзников режима в отношении иранского народа, осуществляющего свои основные права. И если потребуется, мы без колебаний предпримем меры, чтобы привлечь людей к ответственности за эти действия", - сказал он.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

Как заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи, выражая соболезнования в связи с гибелью президента страны и погибших с ним официальных лиц, в Иране максимум в течение следующих 50 дней должен быть избран новый президент.

По его словам, в соответствии со статьей 131 Конституции Ирана исполнять обязанности президента будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что первый вице-президент, председатель судебной системы и председатель парламента должны предпринять шаги для проведения новых президентских выборов.