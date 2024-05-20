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Джавад Зариф обвинил США в крушении вертолета с Раиси

Политика Материалы 20 мая 2024 14:07 (UTC +04:00)
Джавад Зариф обвинил США в крушении вертолета с Раиси
Фото: Министерство иностранных дел Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - США являются одним из главных виновников крушения вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождающий его состав из Худаферина в Тебриз.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф.

По его словам, несмотря на решение Международного суда, США ввели санкции на продажу Ирану запасных частей для самолетов и воздушного транспорта.

"Соединенные Штаты не позволяют иранскому народу использовать хорошие возможности воздушного транспорта. Это будет зафиксировано в списке преступлений США против Ирана", - подчеркнул он.

Иранский экс-министр упомянул, что крушение вертолета в Иране накануне было тяжелым и горьким событием.

"За последние 45 лет Иран прошел через различные сложные испытания. Иранский народ выйдет и из этой ситуации и будет двигаться вперед, сплотившись воедино", - добавил он.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

В результате аварии погибли 9 человек.

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