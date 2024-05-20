Кто он - новоназначенный ректор Карабахского университета? - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Шахин Вагиф оглу Байрамов назначен ректором Карабахского университета.

Trend представляет досье новоназначенного ректора.

Шахин Байрамов родился 4 июля 1979 года в городе Мингячевир.

В 2012 году получил ученую степень доктора философии по экономике. До апреля 2017 года работал проректором по международным связям и программам Азербайджанского государственного экономического университета.

17 апреля 2017 года был назначен на должность заместителя заведующего отделом науки, высшего и средне-специального образования министерства образования Азербайджанской Республики.

31 июля 2019 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики Шахин Байрамов был назначен ректором Мингячевирского государственного университета.

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