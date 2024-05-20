Мощность энергетической системы Таджикистана составляет 5,757 мегаватт - Забирзода Некруй

БАКУ /Trend/ - Мощность энергетической системы Таджикистана составляет 5,757 мегаватт.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил начальник Управления по поддержке предпринимательства Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Забирзода Некруй в ходе бизнес-форума "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.

"Таджикистан обладает гидроэнергетическим потенциалом в размере 527 миллиард кВт в час и 95% этого потенциала ожидает развития и инвестиций", - сказал он.

Представитель Таджикистана отметил, что на долю гидроэлектростанций приходится 88%, а на долю тепловых электростанций - 12%.

"Таджикистан окружен странами с прогнозируемым структурным дефицитом электроэнергии, такие как Афганистан и Пакистан, или с дорогостоящим производством электроэнергии, что открывает привлекательные возможности для экспорта", - подчеркнул Забирзода Некруй.

Он добавил, что энергетический проект "Центральная Азия-Южная Азия", известный как "CASA-1000" в размере 1,16 миллиарда долларов США, в настоящее время находится на стадии строительства. Проект позволит экспортировать электроэнергию из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан.

Отметим, что сегодня проходит бизнес-форум "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.

В ходе форума Азербайджан и Таджикистан подписали 7 документов о сотрудничестве.

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