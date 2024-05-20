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В США может произойти новый всплеск случаев заболевания COVID-19

США Материалы 20 мая 2024 05:53 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Из-за распространения варианта FLiRT этим летом в США может наблюдаться рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщают британские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, в настоящее время в США преобладает штамм KR.2, входящий в группу FLiRT. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что за последний двухнедельный отчетный период, закончившийся 11 мая, на штамм KR.2 приходилось 28,2 процента случаев заболевания COVID-19. Однако в начале марта этот показатель составлял всего 3,8 процента. Вторым по распространенности штаммом за последние недели стал штамм KR.1 (7,6% случаев).

Отмечается, что ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что варианты FLiRT обнаружены в 14 европейских странах, а также в Израиле. Однако европейские медицинские органы в настоящее время сообщают о небольшом количестве новых случаев.

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