В США может произойти новый всплеск случаев заболевания COVID-19

БАКУ /Trend/ - Из-за распространения варианта FLiRT этим летом в США может наблюдаться рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщают британские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, в настоящее время в США преобладает штамм KR.2, входящий в группу FLiRT. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что за последний двухнедельный отчетный период, закончившийся 11 мая, на штамм KR.2 приходилось 28,2 процента случаев заболевания COVID-19. Однако в начале марта этот показатель составлял всего 3,8 процента. Вторым по распространенности штаммом за последние недели стал штамм KR.1 (7,6% случаев).

Отмечается, что ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что варианты FLiRT обнаружены в 14 европейских странах, а также в Израиле. Однако европейские медицинские органы в настоящее время сообщают о небольшом количестве новых случаев.