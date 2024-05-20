Все пассажиры вертолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли

БАКУ /Trend/ - Все пассажиры вертолета с президентом Ирана погибли.

Как передает Trend, об этом сообщил председатель Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхусейн Куливанд.

"После обнаружения разбившегося вертолета никаких признаков живых пассажиров обнаружено не было", - сказал Куливанд.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз. После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.