В Азербайджане предлагается подготовка правил, касающихся религиозного брака

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается установить правила регистрации религиозных браков для защиты прав детей.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.
Наряду с этим рекомендуется усилить просветительскую работу среди религиозных деятелей.
Предлагается принять соответствующие меры для предотвращения случаев проведения религиозных обрядов бракосочетания религиозными деятелями, функционирующими неофициально.
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