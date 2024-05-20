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Глава МИД Китая прибыл с официальным визитом в Казахстан

Казахстан Материалы 20 мая 2024 10:17 (UTC +04:00)
Глава МИД Китая прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстана

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Согласно информации, в рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах.

Также в рамках визита планируется подписание двусторонних документов.

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