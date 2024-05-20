Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси – выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", - говорится в письме.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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