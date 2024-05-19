История о сложном выборе, юношеских обидах и больной фантазии - "Ночь в спальне Екатерины" показали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Что происходит в музее, когда официальное время работы учреждения завершено, для кого музейные работники готовы открыть двери даже ночью… Об этом, и о многом другом новый спектакль азербайджанского режиссера Эмина Мирабдуллаева, сообщает Trend Life.

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в Баку состоялась премьера спектакля "Ночь в спальне Екатерины" по пьесе российского драматурга Владимира Овсянникова "Ночь впереди".

Постановка вызвала большой интерес, во-первых, сюжет, как говорит сам режиссер, история с острой интригой, во-вторых прекрасный актерский ансамбль, в-третьих, декорации – интерьер царских покоев XVIII века.

Спектакль "Ночь в спальне Екатерины" рассказывает о девушке Даше, ей очень срочно нужен миллион на операцию для отца. Оказавшись в сложных обстоятельствах, она обращается к бывшему однокласснику – богатенькому мажору Артёму. Тот соглашается помочь, но у него свои условия…

"Ночь в спальне Екатерины" – это история о сложном выборе, о юношеских обидах и больной фантазии, о добрых людях, которые в трудные моменты появляются в нашей жизни...

Несмотря на драматическую ситуации, в которой оказалась главная героиня, спектакль изобилует искрометными диалогами и комичными ситуациями.

Режиссер и актеры погружают зрителей в раздумья, возникают вопросы и к героям, и к себе. Однако, тем, кто на сцене, и тем, кто в зале сложно сделать выбор, но каждый надеется на хеппи-энд…

В спектакле заняты - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, артисты театра Егяна Гусейнли, Ярослав Трифонов, Эльшад Муртузов, Илькин Мехтиев, Руслан Павлов, Джохар Абдуллаев и Рашад Алияров. Этот прекрасный актерский ансамбль смог создать невероятное настроение, замечательную атмосферу, которую ощутил каждый зритель.

Свой восторг публика выразила бурными аплодисментами. Премьера прошла на "ура"! А это значит, еще будет много "Ночей в спальне Екатерины".

Отметим, что режиссер-постановщик спектакля - Эмин Мирабдуллаев, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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