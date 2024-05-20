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Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)

Культура Материалы 20 мая 2024 22:50 (UTC +04:00)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Фото: Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амрова в рамках проекта "Gəncləşən muğam" (Молодеющий мугам) представлена очередная концертная программа, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На вечере выступили организаторы проекта – народный артист Мансум Ибрагимов и заслуженный артист Тайяр Байрамов, молодые исполнители мугама Эльсесер Мурадов, Ульвия Садагет, Пярваз Ибрагимли, Фатима Гусейнова, Эльгиз Алиев, Айшян Мехтиева, Валид Абдуллаев, Седеф Будагова, Хаял Гусейнов, Хаяла Гафарзаде, Гюнай Имамвердиева, Нурлан Намазов, Мирали Сарызаде, Улькер Абдуллаева. Были исполнены композиции - "Mənim Azərbaycanım", "Şuşanın dağları", "Küçələrə su səpmişəm", "Qal sənə qurban", "Axtararsınız", "Sarı Bülbül", "Xudayar təsnifi", "Qarabağ", "Yaşa mənim xalqım".

Главная цель проекта "Gəncləşən muğam" – пропаганда древнего азербайджанского искусства мугама, входящего в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, среди молодежи, демонстрация своего мастерства, выявление новых талантов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
Азербайджанская молодежь выбирает древнее искусство мугама – концерт в Гяндже (ФОТО)
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