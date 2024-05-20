Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали на открытом чемпионате Азии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, чемпионат проходил в Дананге, Вьетнам.

Сабир Зейналов (58 кг) проиграл лишь в финале и поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Паратхэквондист в категории К-44 одержал победу над представителем Непала в 1/8 финала, Ирана в 1/4 финала и Франции в 1/2 финала и вышел на решающий поединок. В решающем бою он проиграл своему сопернику из Китайского Тайбэя и завоевал серебряную медаль.

Абульфаз Абузарлы (80 кг, К-44) завершил чемпионат с бронзовой наградой. Освобожденный от первого поединка пара-тхэквондист в 1/4 финала победил своего казахстанского соперника. Однако Абузарлы не принял участие в полуфинальном матче из-за травмы и занял 3-е место в чемпионате.