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Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)

Общество Материалы 20 мая 2024 08:02 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Фото: Федерация тхэквондо Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали на открытом чемпионате Азии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, чемпионат проходил в Дананге, Вьетнам.

Сабир Зейналов (58 кг) проиграл лишь в финале и поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Паратхэквондист в категории К-44 одержал победу над представителем Непала в 1/8 финала, Ирана в 1/4 финала и Франции в 1/2 финала и вышел на решающий поединок. В решающем бою он проиграл своему сопернику из Китайского Тайбэя и завоевал серебряную медаль.

Абульфаз Абузарлы (80 кг, К-44) завершил чемпионат с бронзовой наградой. Освобожденный от первого поединка пара-тхэквондист в 1/4 финала победил своего казахстанского соперника. Однако Абузарлы не принял участие в полуфинальном матче из-за травмы и занял 3-е место в чемпионате.

Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали во Вьетнаме (ФОТО)
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